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Giriş Tarihi: 10.3.2023 23:01

Anadolu Efes, EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv'e boyun eğdi

AA
Anadolu Efes, EuroLeague’de Maccabi Tel Aviv’e boyun eğdi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında ağırladığı İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e 22 sayı farkla 86-64 mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, 3. dakikada Cohen'in üç sayılık basketiyle 8 sayı farka ulaştı: 2-10. Üstünlüğünü sürdüren misafir takım, Dibartolomeo ve Martin'in üst üste üç sayılık basketleriyle 8. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 13-25. Kalan bölümde de etkili olan Maccabi Tel Aviv, son dakikada 15 sayı farkı gördüğü periyodu 33-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle başlayan İsrail temsilcisi, Martin'in üç sayılık basketleriyle 12-0'lık seri yakalayıp, 14. dakikada farkı 25 sayıya kadar yükseltti: 20-45. Anadolu Efes, Beaubois ve M'Baye'ın isabetli atışlarıyla toparlanmaya çalışsa da soyunma odasına Maccabi Tel Aviv'in 54-33 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya Dunston ve Bryant'ın basketleriyle giren Anadolu Efes, savunmada ise başarılı olamadı. Boyalı alana kolay top indiren konuk ekip, 25. dakikayı 23 sayı farkla 62-39 üstün geçti. Misafir takım final periyoduna 68-48 önde girdi.

Anadolu Efes, son periyoda iyi başladı. Özellikle savunmada ilk 5 dakikada etkili bir görüntü sergileyen lacivert-beyazlılar, hücumda da sık sık çizgiye gelerek skor üretmeyi başardı. Clyburn'ün 36. dakikadaki basketiyle lacivert-beyazlılar, farkı 12 sayıya çekti: 60-72. Brown'ın üç sayılık basketiyle toparlanan Maccabi Tel Aviv, kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 86-64 galip ayrıldı.

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Anadolu Efes, EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv'e boyun eğdi
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