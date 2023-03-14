Bahçeşehir Koleji’nde Erhan Ernak dönemi sona erdi

Yapılan açıklamada, "Kurulduğu 2017 yılından bu yana kulübümüzde yardımcı antrenörlük ve 2,5 sezondur başantrenörlük görevini yürüten değerli koçumuz Erhan Ernak, görevini bırakma kararı almıştır. Kulübümüze kazandırdığı FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu, play-off oynama ve Türkiye Kupası'na katılma başarısının yanı sıra; duruşu, karakteri ve iletişimiyle örnek bir spor adamı olan koçumuz Erhan Ernak'a bugüne kadarki değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.