Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de Kawhi Leonard attı, Clippers farklı kazandı!
Giriş Tarihi: 24.3.2023 11:12

NBA'de Kawhi Leonard attı, Clippers farklı kazandı!

AA
NBA’de Kawhi Leonard attı, Clippers farklı kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 127-105 mağlup etti. Clippers'ta 32 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla oynayan Kawhi Leonard, takımını sırtladı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Clippers, iki gün önce bir sayı farkla mağlup olduğu Thunder'ı bu kez farklı yenerek 39. galibiyetini aldı. Clippers'ta 32 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla oynayan Kawhi Leonard, takımını sırtladı. Russell Westbrook 24 sayı, 7 asist, Bones Hyland 16 sayı, 7 asistlik katkı sağladı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 30 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Joshua Giddey 18 sayı, Jalen Williams 16 sayı kaydetti.

Cleveland Cavaliers'ın Brooklyn Nets'i 116-114 yendiği mücadelede ise 22 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 8 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Orlando Magic-New York Knicks: 111-106

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 114-116

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 115-96

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 127-105

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'nin depremzedeye konteyner şartı: Ya CHP ya da HDP'ye üye ol
CHP fondaşı medya fena faka bastı! Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Başkan Erdoğan kabine üyelerinin aday olacağını duyurmuştu! Hangi bakan hangi ilden aday olacak?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Eski CHP'li Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na şeffaflık çağrısı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız
SON DAKİKA: 7'li koalisyondan Muharrem İnce'ye de koltuk teklifi: Sen de 8.Cumhurbaşkanı Yardımcısı ol...
Üsküdar'da hastane, Pendik'te otel yangını: 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var...
Al bu da acıklı komedya
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de Kawhi Leonard attı, Clippers farklı kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA