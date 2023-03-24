NBA’de Kawhi Leonard attı, Clippers farklı kazandı!

NBA'e 4 maçla devam edildi. Clippers, iki gün önce bir sayı farkla mağlup olduğu Thunder'ı bu kez farklı yenerek 39. galibiyetini aldı. Clippers'ta 32 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla oynayan Kawhi Leonard, takımını sırtladı. Russell Westbrook 24 sayı, 7 asist, Bones Hyland 16 sayı, 7 asistlik katkı sağladı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 30 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Joshua Giddey 18 sayı, Jalen Williams 16 sayı kaydetti.

Cleveland Cavaliers'ın Brooklyn Nets'i 116-114 yendiği mücadelede ise 22 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 8 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Orlando Magic-New York Knicks: 111-106

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 114-116

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 115-96

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 127-105