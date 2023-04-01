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Giriş Tarihi: 1.4.2023 15:31

Xabi Alonso ile Bayer Leverkusen, kendine geldi

İHA
Xabi Alonso ile Bayer Leverkusen, kendine geldi

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, İspanyol Teknik Direktör Xabi Alonso önderliğinde çıkışa geçti. Leverkusen, Alonso yönetiminde ligde çıktığı 17 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile hanesine 32 puan yazdırdı.

Teknik Direktör Xabi Alonso, futbol kariyeri sonrasında teknik direktörlüğe hızlı bir giriş yaptı. Alonso, göreve başlamadan önce Bayer Leverkusen, Bundesliga'da 9. hafta itibarıyla topladığı 8 puanla 15. sırada bulunuyordu.

spanyol çalıştırıcının takımın başına geçmesiyle birlikte kırmızı-beyazlılar 25. hafta sonunda topladığı 37 puanla 8. sıraya yükseldi. Leverkusen, söz konusu dönemde 41 yaşındaki teknik adam önderliğinde çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik alırken 5 mücadeleden de puansız ayrıldı.

Öte yandan Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, Avrupa Ligi çeyrek final turunda yoluna devam ediyor. Alman ekibi ilk maçta İsviçre ekibi Union Saint-Gilloise ile 13 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00'de karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 20 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00'de oynanacak.

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Xabi Alonso ile Bayer Leverkusen, kendine geldi
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