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Giriş Tarihi: 7.4.2023 16:14

NBA'de Cedi Osman 19 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı

AA
NBA’de Cedi Osman 19 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın 19 sayı attığı maçta Orlando Magic'i 118-94 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 4'üncüsü Cavaliers, deplasmanda Magic'i 24 sayı farkla mağlup etti. Cleveland Cavaliers'ta yaklaşık 22 dakika sahada kalan Cedi Osman, 19 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Cavaliers'ta Danny Green, 21 sayı ile takımın en skorer oyuncusu oldu.

Orlando Magic'te ise Jalen Suggs, attığı 22 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

MİLLİ BASKETBOLCULARIN KARŞILAŞMASINDA HEAT, 76ERS'I YENDİ
Jimmy Butler ve Tyler Herro'nun 24'er sayı kaydettiği maçta Miami Heat, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 129-101 mağlup etti. Heat'te milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 4 dakika 45 saniye süre aldığı maçta 4 sayı 1 ribaunt ile oynayarak galibiyete katkı verdi.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid'in 21 sayısı, takımına galibiyet getirmeye yetmedi. 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 10 dakika süre aldığı maçta 8 sayı 3 ribaunt ile oynadı.

PHOENİX SUNS'TAN ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET
Batı Konferansı 4'üncüsü Phoenix Suns, konuk ettiği konferans lideri Denver Nuggets'ı 119-115 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı. Suns'ta Chris Paul, 7 kezle NBA kariyerinde bir maçta en yüksek üçlük sayısına ulaştı. Paul, maçı 25 sayı ile tamamladı.

Phoenix Suns'ta Kevin Durant, 29 sayı kaydederek galibiyete önemli katkı verdi. Denver Nuggets'ta Bruce Brown, 31 sayı atarken takımının mağlubiyetine engel olamadı.

SONUÇLAR
Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 94-118

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 101-129

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 129-127

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 98-114

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 119-115

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NBA'de Cedi Osman 19 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı
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