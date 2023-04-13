Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Aslan kızlar bu kez 2. oldu
Giriş Tarihi: 13.4.2023

Aslan kızlar bu kez 2. oldu

Aslan kızlar bu kez 2. oldu
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı daha önce iki kez müzesine götüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu kez turnuvayı 2. bitirdi. Sarıkırmızılılar, finalin rövanşında konuk ettiği LDLC Asvel'e 85-57 yenildi. Sahasındaki ilk maçı da 95-56 kazanan Fransız ekibi, kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım ilk periyodu 23-13 önde bitirdi. İkinci periyotta da üstün bir mücadele ortaya koyan Fransızlar, soyunma odasına 55-27 önde gitti. İkinci yarıda da senaryo değişmedi ve rakibi karşısında zayıf kalan Aslan, mücadeleyi 85-57 kaybetti. Asvel'de 6 oyuncu çift haneli rakamlara ulaşırken, Galatasaraylı McCovan 21 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu'nun 'Mütevazilik' maskesi düştü: Saati 12 bin dolarlık uçakla iftara gitti!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyondaki kirli pazarlığa tepki: Bir daha o dönemleri yaşatmak istemiyoruz
Lütfi Doğan'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği iddiası çöktü: Geleceğinden haberim yoktu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Avrupa’dan çifte standart: AK Parti’ye köstek CHP’ye destek oluyorlar
Togg, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan 'Hayırlı olsun' telefonu
Son dakika: Firari FETÖ'cüden İYİ Partili İdris Naim Şahin'e dua! Adaylığı partiyi karıştırmıştı...
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
Seçim 2023 AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu! 28. Dönem AK PARTİ İstanbul milletvekili adayları kimler?
Yer: İstanbul Maltepe! Vatandaşı çileden çıkartan görüntüler Çuval çuval soğanı çöpe attılar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan kızlar bu kez 2. oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA