Aslan kızlar bu kez 2. oldu

IBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı daha önce iki kez müzesine götüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu kez turnuvayı 2. bitirdi. Sarıkırmızılılar, finalin rövanşında konuk ettiği LDLC Asvel'e 85-57 yenildi.Karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım ilk periyodu 23-13 önde bitirdi. İkinci periyotta da üstün bir mücadele ortaya koyan Fransızlar, soyunma odasına 55-27 önde gitti. İkinci yarıda da senaryo değişmedi ve rakibi karşısında zayıf kalan Aslan, mücadeleyi 85-57 kaybetti.