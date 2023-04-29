Euroleague'de olaylı maçın faturası açıklandı! İspanyol ve Sırp basınına basına "utanç" olarak yansıdı...

Önceki gece oynanan Real Madrid-Partizan maçında, EuroLeague tarihinin en büyük kavgalarından biri yaşandı. Playofflarda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde Real Madrid'li Llull'ün, Partizan'dan Punter'a sert faulünün sonrası tüm oyuncular birbirine girerken özellikle Yabusele'nin rakip oyuncu Exum'a çok sert müdahalesinden sonra yaşananlar, İspanyol ve Sırp basınında geniş yankı uyandırdı. Tam 22 kişinin ihracıyla biten karşılaşmanın ardından İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi AS, skandal olaya 1. sayfadan "Utanç" başlığını attı. Marca ise manşetinde "Madrid'in en çirkin yenilgisi" ifadesini kullandı.

YABUSELE'YE 5, PUNTER'A 2 MAÇ MEN

Sırp Dnevni Danas gazetesi, "Real'in utanç zaferi" diye yazarken, Madrid'in oyun kurucusu Llull'ün meydan savaşını başlatan isim olduğunu belirtti. Olayın ardından sporculara da ceza yağdı. EuroLeague yönetimi, Real Madrid'den Yabusele'ye 5, Gabriel Deck'e 1, Partizan'dan Punter'a 2, Mathias Lessort'a 1 maç men cezası verdi. Ayrıca iki takım da 50 bin Euro'luk para cezasına çarptırıldı.





'SPORTMEN VE ARKADAŞIZ'

EXUM'A yaptığı acımasız ve skandal hareketle eleştirilerin odağı haline gelen Yabusele, Instagram hesabından açıklama yaptı. Davranışından dolayı çok pişman olduğunu belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Basketbolda sportmenlik ve arkadaşlık vardır. Hep iyi anlaştığımız Partizan kulübünden, Dante Exum'dan, ailesinden, takım arkadaşlarımdan, kulübümden ve bütün taraftarlardan özür diliyorum" dedi.



İŞTE İHRAÇ EDİLENLER

Guerschon Yabusele - Diskalifiye

Dante Exum - Diskalifiye

Kevin Punter - Sportmenlik dışı faul, diskalifiye

Sergio Llull - Sportmenlik dışı faul

Mario Hezonja - Diskalifiye

Dzanan Musa - Diskalifiye

Gabriel Deck - Diskalifiye

James Nunnally - Diskalifiye

Mathias Lessort - Diskalifiye

Nigel Williams-Goss - Diskalifiye, kavga

Anthony Randolph - Diskalifiye, kavga

Rudy Fernandez - Diskalifiye, kavga

Alberto Abalde - Diskalifiye, kavga

Adam Hanga - Diskalifiye, kavga

Sergio Rodriguez - Diskalifiye, kavga

Tristan Vukcevic - Diskalifiye, kavga

Aleksa Avramovic - Diskalifiye, kavga

Alen Smailagic - Diskalifiye, kavga

Ioannis Papapetrou - Diskalifiye, kavga

Uros Trifunovic - Diskalifiye, kavga

Danilo Andjusic - Diskalifiye, kavga

Yam Madar - Diskalifiye, kavga

Real Madrid benchi - Bench kavgası

Partizan benchi - Bench kavgası