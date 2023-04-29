Euroleague'de olaylı maçın faturası açıklandı! İspanyol ve Sırp basınına basına "utanç" olarak yansıdı...

Önceki gece oynanan Real Madrid-Partizan maçında, EuroLeague tarihinin en büyük kavgalarından biri yaşandı. Playofflarda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde Real Madrid'li Llull'ün, Partizan'dan Punter'a sert faulünün sonrası tüm oyuncular birbirine girerken özellikle Yabusele'nin rakip oyuncu Exum'a çok sert müdahalesinden sonra yaşananlar, İspanyol ve Sırp basınında geniş yankı uyandırdı. Tam 22 kişinin ihracıyla biten karşılaşmanın ardından İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi AS, skandal olaya 1. sayfadan "Utanç" başlığını attı. Marca ise manşetinde "Madrid'in en çirkin yenilgisi" ifadesini kullandı.
YABUSELE'YE 5, PUNTER'A 2 MAÇ MEN
Sırp Dnevni Danas gazetesi, "Real'in utanç zaferi" diye yazarken, Madrid'in oyun kurucusu Llull'ün meydan savaşını başlatan isim olduğunu belirtti. Olayın ardından sporculara da ceza yağdı. EuroLeague yönetimi, Real Madrid'den Yabusele'ye 5, Gabriel Deck'e 1, Partizan'dan Punter'a 2, Mathias Lessort'a 1 maç men cezası verdi. Ayrıca iki takım da 50 bin Euro'luk para cezasına çarptırıldı.
'SPORTMEN VE ARKADAŞIZ'
EXUM'A yaptığı acımasız ve skandal hareketle eleştirilerin odağı haline gelen Yabusele, Instagram hesabından açıklama yaptı. Davranışından dolayı çok pişman olduğunu belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Basketbolda sportmenlik ve arkadaşlık vardır. Hep iyi anlaştığımız Partizan kulübünden, Dante Exum'dan, ailesinden, takım arkadaşlarımdan, kulübümden ve bütün taraftarlardan özür diliyorum" dedi.
İŞTE İHRAÇ EDİLENLER
Guerschon Yabusele - Diskalifiye
Dante Exum - Diskalifiye
Kevin Punter - Sportmenlik dışı faul, diskalifiye
Sergio Llull - Sportmenlik dışı faul
Mario Hezonja - Diskalifiye
Dzanan Musa - Diskalifiye
Gabriel Deck - Diskalifiye
James Nunnally - Diskalifiye
Mathias Lessort - Diskalifiye
Nigel Williams-Goss - Diskalifiye, kavga
Anthony Randolph - Diskalifiye, kavga
Rudy Fernandez - Diskalifiye, kavga
Alberto Abalde - Diskalifiye, kavga
Adam Hanga - Diskalifiye, kavga
Sergio Rodriguez - Diskalifiye, kavga
Tristan Vukcevic - Diskalifiye, kavga
Aleksa Avramovic - Diskalifiye, kavga
Alen Smailagic - Diskalifiye, kavga
Ioannis Papapetrou - Diskalifiye, kavga
Uros Trifunovic - Diskalifiye, kavga
Danilo Andjusic - Diskalifiye, kavga
Yam Madar - Diskalifiye, kavga
Real Madrid benchi - Bench kavgası
Partizan benchi - Bench kavgası