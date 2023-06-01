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Giriş Tarihi: 2.6.2023 00:03

NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta Nick Nurse dönemi

AA
NBA ekibi Philadelphia 76ers’ta Nick Nurse dönemi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers, başantrenörlüğe Nick Nurse'ün getirildiğini duyurdu.

76ers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Doc Rivers'tan boşalan başantrenörlük görevi için 55 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Nurse ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Toronto Raptors'ta 2013-2018 yıllarında yardımcı antrenörlük yapan Nurse, sonrasında başantrenörlük görevine getirilmişti. Raptors, 2018-2019 sezonunda Nurse yönetiminde tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşamıştı. Haziran 2019'dan bu yana Kanada Erkek Milli Takımı'nı da çalıştıran Nurse, 2019-2020 sezonunda ise NBA'de yılın başantrenörü seçilmişti.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği 76ers, NBA'de normal sezonu 54 galibiyet ve 28 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlamıştı. Doğu Konferansı play-off'larının ilk turunda Brooklyn Nets'i 4-0 ile geçen 76ers, yarı final serisinde Boston Celtics'e 4-3'lük skorla elendikten sonra üç sezondur takımı çalıştıran Rivers ile yollarını ayırmıştı.

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NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta Nick Nurse dönemi
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