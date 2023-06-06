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Giriş Tarihi: 6.6.2023 23:04

Frutti Extra Bursaspor, Genel Menajer Nedim Yücel'le yollarını ayırdı

İHA
Frutti Extra Bursaspor, Genel Menajer Nedim Yücel’le yollarını ayırdı

Frutti Extra Bursaspor, Genel Menajer Nedim Yücel'le yollarını ayırdığını duyurdu.

Frutti Extra Bursaspor, Genel Menajeri Nedim Yücel'le yollarını ayırdığını duyurdu. Başkan Sezer Sezgin, yaptığı açıklamada, "Büyük Bursaspor camiası. Bugün sizlere her güzel şeyin sonu olduğu gibi, Nedim Yücel'le olan birlikteliğimizin sonuna geldiğimizi belirtmek istiyorum. 2017 Ağustos ayından başlayan birlikteliğimiz, Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu, EuroCup finali ve Süper Lig 5.'liği ile bitti. Bugün kendisi ile görüşerek karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Ben tüm Bursaspor camiasına, sevgili taraftarımıza, sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Kendisi büyük bir özveri ve gayretle çalıştı. Kendisi profesyonel ve eski milli basketbolcu. Genel Menajerlik kariyerine bizlerle başladı. Güzel de bir kariyeri var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki spor yaşamında da başarılar diliyorum" dedi.

NEDİM YÜCEL: "HER GÜZEL SERÜVENİN BİR SONU OLUYOR"

Nedim Yücel ise, "Her güzel serüvenin bir sonu oluyor. Bugün itibarıyla Frutti Extra Bursaspor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Bu 7 yıl boyunca bana destek veren başta Başkanım Sezer Sezgin olmak üzere bütün yönetim kurulun, Uludağ İçecek ailesine ve taraftarımıza teşekkür ederim. Çok güzel şeyler başardık. En büyük hedefim Avrupa kupasında Bursaspor'u temsil etmekti. Onu başardık. Her sene tuğlaları bir bir üstüne koyduk. Benden sonra da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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Frutti Extra Bursaspor, Genel Menajer Nedim Yücel'le yollarını ayırdı
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