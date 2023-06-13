Conor McGregor, Miami Heat maskotunu hastanelik etti!

İrlandalı şampiyon dövüşçü Conor McGregor, hafta sonu oynanan NBA finalleri sırasında Miami Heat'in maskotunu yumruklayarak hastanelik etti.

Heat-Denver Nuggets NBA finali 4'üncü karşılaşması devre arasında bir ağrı kesici sprey reklamı için sahaya çıkan McGregor, gösteri sırasında Miami Heat'in maskotu Burnie'yi iki kez yumrukladı. Şaşırtıcı olayda McGregor, Miami Heat'in maskotunu yere serdi.

Maskot Burnie altın boks eldivenleri giymiş ve olay önceden planlanmıştı. Ancak dövüşçünün acımasız sol yumruğu gösteriyi bir anda ciddi bir yaralanmaya çevirdi. McGregor, yere düşen maskota, yerdeyken bir yumruk daha atınca, maskotu oynayan oyuncu yaralanarak hastanelik oldu.

Yerden kalkamayan maskot Burnie, Miami Heat'in oyun içi eğlence ekibi tarafından kucaklanarak sahadan çıkarıldı.

The Athletic'in haberine göre Burnie'yi canlandıran kişi, yakındaki bir hastaneye kaldırıldı ve oyuncuya tıbbi müdahalede bulunuldu. Ağrı kesici verilen oyuncunun taburcu edildiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

34 yaşındaki McGregor, Temmuz 2021'de Dustin Poirier'e yenilip bacağını kırmasından bu yana dövüşmüyor. Ancak bir sonraki dövüşünün bu yıl Michael Chandler'a karşı olacağı biliniyor.

SIK SIK KAVGAYA KARIŞIYOR

McGregor, yumruklarını ring dışında da konuşturması ve sık sık kavgaya karışmasıyla tanınıyor. 2021 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde, oyuncu Megan Fox'un sevgilisi rap şarkıcısı Machine Gun Kelly ile kavga etmişti. McGregor, kırmızı halıda, kalabalığın arasında elindeki içki bardağını fırlatırken görüntülenmiş, McGregor'ı korumaların tutması ve engellemesi dikkat çekmişti.

McGregor, daha önce de birlikte eğlenmeye çıktığı arkadaşını yumruklayarak burnunu kırmıştı. Ünlü boksör, İtalyan DJ Francesco Facchinetti'yi, birlikte dışarı çıktıkları bir gece dövmüştü. İtalyan DJ, kendisi ve karısının, McGregor ve nişanlısı Dee Devlin ile birlikte dışarı çıktıklarını, ünlü boksörün kendisini sebepsiz yere dövdüğünü anlatmıştı.