Anadolu Efes Karşıyaka’yı farklı geçti! Şampiyonluğa son bir adım...

İkinci periyoda Thomas'ın sayısıyla başlayan deplasman ekibine Anadolu Efes, Micic'in üst üste gelen 3 sayılık isabetleriyle cevap verince ilk yarının bitimine 6.56 kala fark 12 sayıya kadar çıktı: 32-18. Kenan Sipahi ve Vitto Brown ile hücumda toparlanan Karşıyaka, periyodun bitimine 3 dakika kala farkı tekrardan tek hanelere indirdi: 39-30. Kalan bölümde farkı koruyan Efes, ilk yarıyı 43-35 önde kapattı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf Pınar Karşıyaka oldu. Savunmada rakibine kolay şansı tanımayan Karşıyaka, hücumda da McCollum ile etkili olunca periyodun bitimine 5.23 kala farkı 1'e kadar indirdi: 47-46. Bu dakikanın ardından toparlanan Anadolu Efes, Micic ve M'Baye'ın hücumda bulduğu sayılarla periyodun bitime 2.16 kala farkı tekrardan 6'ya çıkardı: 55-49. Kalan bölümde farkı koruyan ev sahibi ekip, son periyoda 58-54 önde girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü periyotta Efes, M'Baye'ın serbest atıştan bulduğu sayıların ardından Larkin'den gelen üç sayılık isabetlerle bitime 7.33 kala farkı 9'a çıkardı: 67-58. Karşılaşmanın kalan bölümünde farkı daha da açan Anadolu Efes, mücadeleden 85-68 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi.