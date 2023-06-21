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Giriş Tarihi: 21.6.2023 12:10

Sertaç Şanlı'dan şampiyonluk açıklaması!

DHA
Sertaç Şanlı’dan şampiyonluk açıklaması!

Barcelona forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, kazandıkları lig şampiyonluğundan dolayı çok mutlu olduğunu ve şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini söyledi.

Barcelona, İspanya Basketbol Ligi (ACB) Final serisi 3'üncü maçında Real Madrid'i deplasmanda 93-82 yenerek durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Barcelona forması giyen Sertaç Şanlı, karşılaşmanın ardından düşüncelerini paylaştı. Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran tecrübeli basketbolcu, "Çok uzun sezon oldu, herkesin eline koluna sağlık. Sonuna kadar savaştık, sonuna kadar hak etttik. Bütün takım arkadaşlarımı, herkesi tebrik ediyorum. Çok yorgunuz ama sonuna kadar hak ettik. Şimdi kutlama zamanı" diye konuştu.

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Sertaç Şanlı'dan şampiyonluk açıklaması!
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