Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın geniş kadrosu açıklandı!
Giriş Tarihi: 23.6.2023 13:14

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın geniş kadrosu açıklandı!

İHA
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın geniş kadrosu açıklandı!

AMili Erkek Basketbol Takımı, 12-20 Ağustos tarihleri arasında FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası oynayacağı karşılaşmaların geniş kadrosu belli oldu.

A Mili Basketbol Takımı'nın, 12-20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde organize edilecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek geniş kadrosu açıklandı. A Milli Takım, turnuvada C Grubu'nda yer alacak ve Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar 17 Temmuz Pazartesi günü çalışmalarına başlayacak.
A Milli Basketbol Takımı'nın geniş kadrosunda yer alan idari kadro ve basketbolcular şu şekilde:

İDARİ VE TEKNİK KADRO
Haluk Yıldırım - Milli Takımlar Direktörü - TBF
Muratcan Güler - A Erkek Milli Takım Menajeri - TBF
Orhan Demirel - A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBF
H. Ergin Ataman - A Erkek Milli Takım Başantrenörü - TBF/Panathinaikos
Fikret Yakup - Sekizkök Yardımcı Antrenör - Darüşşafaka
Ender Arslan - Yardımcı Antrenör - Çağdaş Bodrum Spor
Mehmet Murat Okur - Yardımcı Antrenör
Cenk Yıldırım - Yardımcı Antrenör - Panathinaikos
İ. Hakan Demirel - Yardımcı Antrenör - Sigortam.Net
Aliseydi Eren Hangün - Atletik Performans Antrenörü - Tofaş
Barış Kocaoğlu - Doktor Acıbadem Sağlık Grubu
Uğur Diliçıkık - Doktor - A. Efes
İbrahim Ethem İraz - Diyetisyen
Mustafa Fatih Çetintaş - Fizyoterapist
Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF
Mehmet Burak Kozan - Masör - Galatasaray
Barış Erdağı - Masör - A. Efes
Miktat Güvendi - Malzeme Sorumlusu - TBF
Ecevit Önenç - Şoför - TBF

SPORCU KADROSU
Deshane Davis Larkin - A. Efes
Erten Gazi - A. Efes
Furkan Haltalı - A. Efes
Yiğit Arslan - Bahçeşehir Koleji
Okben Ulubay - Beşiktaş
Ercan Osmani - Darüşşafaka
Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka
Şehmus Hazer - Fenerbahçe
Scott Jordan Wilbekin - Fenerbahçe
Onuralp Bitim - Bursaspor
Yiğitcan Saybir - Bursaspor
Sadık Emir Kabaca - Galatasaray
Kenan Sipahi - Pınar Karşıyaka
Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş
Berke Büyüktuncel - Tofaş
Erkan Yılmaz - Türk Telekom
Cedi Osman - Cleveland Cavaliers/ABD
Sertaç Şanlı - Barcelona/İspanya
Alperen Şengün - Houston Rockets/ABD
Ömer Faruk Yurtseven - Miami Heat/ABD
Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers/ABD

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Özcan'dan bomba iddia: Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın oyununa geldi
Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Paw Guards üyesi gözaltına alındı
Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı
CHP'li Tanju Özcan'dan bomba iddialar: Partide FETÖ'cüler cirit atıyor!
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan teröriste Kamışlı'da MİT operasyonu! İşte o anlar;
İmamoğlu’nun CHP’yle imtihanı
Ailenizden affımı istiyorum
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na rest: Şirketler partilerden ayrıdır, Ekrem bey görevine devam edecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Trump’ın durumu ciddi!
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın geniş kadrosu açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA