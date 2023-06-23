A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın geniş kadrosu açıklandı!

A Mili Basketbol Takımı'nın, 12-20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde organize edilecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek geniş kadrosu açıklandı. A Milli Takım, turnuvada C Grubu'nda yer alacak ve Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar 17 Temmuz Pazartesi günü çalışmalarına başlayacak.A Milli Basketbol Takımı'nın geniş kadrosunda yer alan idari kadro ve basketbolcular şu şekilde:Haluk Yıldırım - Milli Takımlar Direktörü - TBFMuratcan Güler - A Erkek Milli Takım Menajeri - TBFOrhan Demirel - A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBFH. Ergin Ataman - A Erkek Milli Takım Başantrenörü - TBF/PanathinaikosFikret Yakup - Sekizkök Yardımcı Antrenör - DarüşşafakaEnder Arslan - Yardımcı Antrenör - Çağdaş Bodrum SporMehmet Murat Okur - Yardımcı AntrenörCenk Yıldırım - Yardımcı Antrenör - Panathinaikosİ. Hakan Demirel - Yardımcı Antrenör - Sigortam.NetAliseydi Eren Hangün - Atletik Performans Antrenörü - TofaşBarış Kocaoğlu - Doktor Acıbadem Sağlık GrubuUğur Diliçıkık - Doktor - A. Efesİbrahim Ethem İraz - DiyetisyenMustafa Fatih Çetintaş - FizyoterapistMurat Erdem - Fizyoterapist - TBFMehmet Burak Kozan - Masör - GalatasarayBarış Erdağı - Masör - A. EfesMiktat Güvendi - Malzeme Sorumlusu - TBFEcevit Önenç - Şoför - TBFDeshane Davis Larkin - A. EfesErten Gazi - A. EfesFurkan Haltalı - A. EfesYiğit Arslan - Bahçeşehir KolejiOkben Ulubay - BeşiktaşErcan Osmani - DarüşşafakaDoğuş Özdemiroğlu - DarüşşafakaŞehmus Hazer - FenerbahçeScott Jordan Wilbekin - FenerbahçeOnuralp Bitim - BursasporYiğitcan Saybir - BursasporSadık Emir Kabaca - GalatasarayKenan Sipahi - Pınar KarşıyakaBerk İbrahim Uğurlu - TofaşBerke Büyüktuncel - TofaşErkan Yılmaz - Türk TelekomCedi Osman - Cleveland Cavaliers/ABDSertaç Şanlı - Barcelona/İspanyaAlperen Şengün - Houston Rockets/ABDÖmer Faruk Yurtseven - Miami Heat/ABDFurkan Korkmaz - Philadelphia 76ers/ABD