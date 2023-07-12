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Giriş Tarihi: 12.7.2023 10:42

Fenerbahçe Beko'da 2 ayrılık birden!

AA
Fenerbahçe Beko’da 2 ayrılık birden!

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcular Devin Booker ve Carsen Edwards ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 ve 2022-2023 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Devin Booker ile 2022-2023 sezonunda kadromuzda yer alan oyuncumuz Carsen Edwards ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Devin Booker ve Carsen Edwards'a teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Devin Booker, geçen sezon THY Avrupa Ligi'ndeki 31 maçta 5,8 sayı, 3,3 ribaunt ve 1,1 asist ortalaması yakalarken, Basketbol Süper Ligi'ndeki 12 karşılaşmada ise 5,8 sayı 4,8 ribaunt, 1,5 asistlik katkı verdi.

Geçen sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Edwards, THY Avrupa Ligi'nde 34 maçta görev alırken 8 sayı, 1,3 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarıyla oynadı. ABD'li basketbolcu Süper Lig'de de çıktığı 20 maçta 13,2 sayı, ikişer ribaunt ve asist ortalamaları yakaladı.

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Fenerbahçe Beko'da 2 ayrılık birden!
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