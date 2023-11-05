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Giriş Tarihi: 5.11.2023

Beşiktaş, Aslan’ı 42 sayı farkla yendi

Beşiktaş, Aslan’ı 42 sayı farkla yendi
ING Kadınlar Basketbol Ligi 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 103-61 yenerek rahat bir zafer aldı. Rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Kartal, devreyi 51-33 önde kapattı. Banch'ten yaptığı hamlelerden katkı alamayan Cimbom, savunmada da aksaklılar yaşadı. Evans ve Nogic'in çizgi dışındaki 8'de 8 üçlüğüyle fişi çeken siyah-beyazlılar, boyalı alanda da Yueru ile sonuca gitti. Diğer sonuçlar: Hatay BB-Bursa: 78-95, Mersin-Antalya: 104-76, Botaş-Emlak Konut: 66-79, Orman-Kayseri:77-58. Türkiye Sigorta Süper Ligi: Çağdaş Bodrum-Büyükçekmece: 83-79, Bahçeşehir-Darüşşafaka: 86-93.

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Beşiktaş, Aslan’ı 42 sayı farkla yendi
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