Beşiktaş, Aslan’ı 42 sayı farkla yendi

ING Kadınlar Basketbol Ligi 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 103-61 yenerek rahat bir zafer aldı. Rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Kartal, devreyi 51-33 önde kapattı. Banch'ten yaptığı hamlelerden katkı alamayan Cimbom, savunmada da aksaklılar yaşadı. Evans ve Nogic'inçizgi dışındaki 8'de 8 üçlüğüyle fişiçeken siyah-beyazlılar, boyalı alanda da Yueru ile sonuca gitti. Diğersonuçlar: Hatay BB-Bursa: 78-95, Mersin-Antalya: 104-76, Botaş-Emlak Konut: 66-79, Orman-Kayseri:77-58. Türkiye Sigorta Süper Ligi: Çağdaş Bodrum-Büyükçekmece: 83-79, Bahçeşehir-Darüşşafaka: 86-93.