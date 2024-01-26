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Giriş Tarihi: 26.1.2024 22:41

Anadolu Efes, Monaco'ya 2 sayı farkla kaybetti

AA
Anadolu Efes, Monaco’ya 2 sayı farkla kaybetti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa ekibi Monaco'ya 80-78 mağlup oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 14. yenilgisini yaşadı. Monaco ise 13. galibiyetini elde etti.

Monaco'nun top kayıplarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, iki takımın da hücumda etkili performans sergilediği ilk periyodu 23-22 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan ve savunmasını sertleştiren Fransa temsilcisi, 15. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 30-36. Periyodun son bölümünde toparlanarak rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, Willis ve Bryant'ın çift haneli sayılara (10) ulaştığı ilk yarıyı 43-39 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta hücumda tempo yakalayan Anadolu Efes, Clyburn'ün kazandırdığı sayılarla skor üretti. Loyd'un dış atışlarıyla kontrolü ele geçiren Monaco, final çeyreğine 65-60 üstün girdi.

Dördüncü ve son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Larkin ile etkili olan Anadolu Efes'e Monaco, James'in yönlendirdiği hücumlarla yanıt verdi. Son anlarda Okobo'nun serbest atıştan kaydettiği basketlerle skor üstünlüğünü koruyan Fransa ekibi, karşılaşmadan 80-78 galip ayrıldı.

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Anadolu Efes, Monaco'ya 2 sayı farkla kaybetti
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