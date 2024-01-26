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Giriş Tarihi: 26.1.2024 10:25 Son Güncelleme: 26.1.2024 10:39

Boston Celtics, Mimai Heat'i 33 sayı farkla mağlup etti

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Boston Celtics, Mimai Heat’i 33 sayı farkla mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i 143-110 yendi. Gecenin diğer önemli maçında Indiana Pacers, rakibi Philadelphia'yı 12 sayı farkla devirdi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Bu sezon iyi bir performans ortaya koyan Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat 33 sayı farkla mağlup etti. Celtics, üst üste 3. olmak üzere 35. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jayson Tatum 26 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Kristaps Porzingis 19 ve Jaylen Brown 18 sayı kaydetti.

Art arda 5. kez kaybeden Heat'te Bam Adebayo ve Tyler Herro'nun 19'ar sayısı, sezonun 21. yenilgisini önleyemedi.

PACERS, 76ERS'I GEÇTİ

Indiana Pacers, sahasında Philadelphia 76ers'ı 134-122 yenerek 25. galibiyetine ulaştı. Pascal Siakam'ın 26 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı Pacers'ta Myles Turner 20 ve Andrew Nembhard 19 sayı üretti.

Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers'ta Joel Embiid'in 31 ve Tyrese Maxey'nin 22 sayısı sezonun 14. yenilgisini engelleyemedi.

- Sonuçlar

Washington Wizards-Utah Jazz: 108-123

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 134-122

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 94-96

Miami Heat-Boston Celtics: 110-143

New York Knicks-Denver Nuggets: 122-84

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 133-134

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 141-132

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Boston Celtics, Mimai Heat'i 33 sayı farkla mağlup etti
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