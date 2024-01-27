Nefes kesen maçta kazanan Fenerbahçe Beko!

Dördüncü ve son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe Beko'nun basit hatalarını iyi değerlendiren Bahçeşehir Koleji, Bouteille'in 3 sayılık basketiyle 37. dakikada öne geçti: 84-83. İki takımın da karşılıklı basketler ürettiği kalan bölümde skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirdi. Bahçeşehir Koleji, Bouteille'in isabetli dış atışıyla son 19 saniyeye 94-93 üstün girdi. Fenerbahçe Beko'nun top kaybını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, bitime 7 saniye kala hızlı hücumdan bulduğu basketle skoru 96-93'e getirdi. Sarı-lacivertli ekipte Papagiannis'in kendi yarı sahasında uzun mesafeden zor atışı sayıya çevirmesiyle müsabakanın normal süresi 96-96 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümünde kaptan Melih Mahmutoğlu ile dış atışlardan kritik basketler kaydeden Fenerbahçe Beko, sahadan 110-105 galip ayrıldı.