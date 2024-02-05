İsrail lobisinden spora bir darbe daha

Geçtiğimiz günlerde İsrail'i eleştirdiği ve Filistin davasına destek olduğu için 2024 Paris Olimpiyatları'nda "Olimpiyat Büyükelçisi" görevinden alınan eski basketbolcu Emilie Gomis'ten bir paylaşım daha geldi. İsrail'in işgalci politikalarına tepki gösteren 40 yaşındaki Fransız eski sporcu, "Düşman edinmek için savaş ilan etmenize gerek yok. Sadece düşündüğünüzü söyleyin yeter" yorumunda bulundu. 5 Ocak'ta 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonu'ndan atılan Gomis, bir dönem Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın da formasını giymişti.