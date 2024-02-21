Pierria Henry’e flaş doping cezası!

EuroLeague takımlarından Baskonia forması giyen Amerika doğumlu Senegalli basketbolcu Pierria Henry, doping kullanılması sebebiyle FIBA tarafından Ocak 2027'ye kadar sahalardan men edildi. 31 yaşındaki gard oyuncusunun geçtiğimiz ay sahte idrar örneği verdiği tespit edilmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen tecrübeli basketbolcu, Amerika'ya dönme kararı almış ancak NBA'de tutunamamış ve Ekim ayında eski takımı Baskonia'ya geri dönmüştü.

Henry, bu sezon EuroLeague'de çıktığı 13 maçta 9.9 sayı, 2.8 ribaund, 6.2 asist ortalamaları yakaladı.