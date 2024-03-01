Euroleague’de Fenerbahçe Beko, Baskonia’yı rekor kırarak devirdi!

Jasikevicius, Tarık Biberovic'in performansı hakkında gelen bir soruya ise, "Birçok gençte olduğu gibi sabırlı olması gereken bir oyuncu. Siz sadece iyi şutlarını görüyorsunuz ama savunması da iyi bir oyuncu. Çok daha iyi olabilir, henüz potansiyelinin yüzde 50-60'ını kullanıyor. Çalışması ve profesyonel olması gerek. Bu yeteneğini umarım harcamaz ve profesyonel bir oyuncu olarak devam eder. Biz hep ona destek olacağız." yanıtını verdi.

Baskonia Başantrenörü Duska Ivanovic ise savunmada sorunlar yaşadıklarını belirterek, "İki hafta aradan sonra amacımız hücum odaklı bir maç oynamaktı, bu şekilde de oynadık. Fenerbahçe gibi güçlü takımlara karşı savunmanız iyi olmazsa başınız derde girebiliyor. Üçünü çeyrekte 6 sayı öne geçtiler, maçın kopuş anı da o andı. 5-6 top kaybımız oldu ve bu andan sonra işler bizim için zorlaştı." şeklinde konuştu.