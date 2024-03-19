Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Chicago Bulls, Portland Trail Blazers'ı mağlup etti! Onuralp Bitim dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 19.3.2024 10:52

Chicago Bulls, Portland Trail Blazers'ı mağlup etti! Onuralp Bitim dikkat çekti...

AA
Chicago Bulls, Portland Trail Blazers’ı mağlup etti! Onuralp Bitim dikkat çekti...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Onuralp Bitim'in 9 sayılık katkısıyla Chicago Bulls, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 110-107 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Onuralp Bitim'in de formasını giydiği Chicago Bulls, Portland Trail Blazers'ı 110-107'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekipte DeMar DeRozan'ın 28 sayısı ve Ayo Dosunmu'nun 23 sayı ve 10 asistlik performansı galibiyette önemli rol oynadı.

ONURALP 9 SAYI, 4 RİBAUNT VE 1 ASİSTLE OYNADI

Bulls forması giyen milli basketbolcu Onuralp Bitim, 9 sayı, 4 ribaunt ve 1 asist kaydetti. Blazers'ta ise Anfernee Simons'ın 30 sayı, 9 asist ve Deandre Ayton'un 25 sayı, 15 ribauntluk performansları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

BOSTON CELTİCS'TEN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Boston Celtics, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 119-94 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Celtics'te Derrick White, 22 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla NBA kariyerindeki ilk "triple-double"ını yaptı.

Jaylen Brown ise 31 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu ve Celtics'in galibiyetinde önemli rol oynadı.

Pistons'ta Jaden Ivey, 21 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 103-108

Boston Celtics-Detroit Pistons: 119-94

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 98-91

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 110-107

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 104-114

Golden State Warriors-New York Knicks: 112-119

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 121-111 (Uzatmada)

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 136-105

ARKADAŞINA GÖNDER
Chicago Bulls, Portland Trail Blazers'ı mağlup etti! Onuralp Bitim dikkat çekti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA