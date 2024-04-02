Anadolu Efes’te Xavi Pascual dönemi

EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes'te koç belirsizliği son buldu ve Xavi Pascual ile anlaşma sağlandı. Türk Hava Yolları EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes'te gelecek sezon takımın başına kimin geçeceği merakla bekleniyordu. İstanbul ekibinin yeni koçunun belli olduğu iddia edildi.

Sportando'dan Alessandro Maggi'nin haberine göre; Temsilcimiz sezon sonu Rusya Ligi (VTB) ekibi Zenit St. Petersburg ile sözleşmesi bitecek koç Xavi Pascual ile anlaşma sağladı. 2016-2018 yılları arası Yunan ekibi Panathinaikos BC'yi çalıştıran 51 yaşındaki antrenör 2020'den bu yana Zenit'i çalıştırıyor. Burada 2022'de Rusya Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Pascual'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

2010'da İspanyol devi Barcelona; Juan Carlos Navarro, Ricky Rubio, Jaka Lakovic gibi yıldızların bulunduğu kadrosuyla Xavi Pascual yönetiminde son EuroLeague şampiyonluğuna ulaşmıştı. Sezona takımın başında Erdem Can ile başlayan Anadolu Efes koçu ile yolları ayırdıktan sonra takımı 14 yıldır kulüpte asistan koçluk yapan Tomislav Mijatovic'e emanet etmişti. 44 yaşındaki Mijatovic'in kariyerine baş antrenör olarak devam etmek istemediği öğrenildi.