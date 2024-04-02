Beşiktaş, Fransa’da final peşinde

EuroCup yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda JL Bourg ile karşılaşacak. Yarın Ekinox Arena'da oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak.Yarı finalin ilk müsabakasında rakibine deplasmanda 86-74 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan rövanş maçında ise rakibini 81-72 mağlup ederek seriyi üçüncü maça taşıdı. Mücadeleyi galip tamamlayan takım, finalde yine Fransız temsilcisi Paris Basketball ile karşılaşacak.Zorlu karşılaşmayı Miguel Angel Perez, Milan Nedovic ve Eduard Udyanskyy üçlüsü yönetecek.