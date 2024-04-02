Udoka’dan Alperen Şengün açıklaması! İlk 5 başlayacak mı?

Houston Rockets formasıyla başarılı bir sezon geçiren milli basketbolcu Alperen Şengün geçtiğimiz haftalarda takımının Sacramento Kings'i mağlup ettiği maçın son anlarında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. O günden bu yana formasından uzak kalan yıldız basketbolcu hakkında koçu Ime Udoka'dan açıklama geldi.

Takımın yıldız ismi Alperen'in yokluğunda rakipleri karşısında zorlanması beklenen Houston Rockets, beklenmedik bir performans göstererek milli basketbolcumuzdan yoksun çıktığı 9 maçtan da galibiyetle ayrılarak play-in iddiasını sürdürdü. Houston Rockets'ın galibiyet serisi dün gece oynanan Dallas Mavicks maçında sona erdi. Teksas ekibi rakibine 125-107 yenilerek 11 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.

"BİZİM İÇİN 'GÜZEL' BİR PROBLEM OLURDU"

Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Mavericks maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Alperen Şengün, bu sezon geri dönerse ilk beş başlayacak mı?" sorusuna, "Olabilecek tüm senaryolar hakkında konuştuk. Sorunun cevabını bilmiyorum, henüz bir karara varmadık. Elbette bu durum direkt olarak Alperen'in bu sezon geri dönme ihtimaline bağlı. Açıkçası bu noktada ana oyuncularımızdan birinin geri dönmesi ve onu yeniden rotasyona dahil etmek bizim için 'güzel' bir problem olurdu" yanıtını verdi.

63 MAÇTA TARİHE GEÇTİ

2.11 boyundaki Alperen , bu sezon çıktığı 63 maçta 21,1 sayı (%53,7), 9,3 ribaund ve 5 asist ortalamalarıyla takım rekorunu kırdı. Alperen, Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114-101 yendiği maçta 45 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Milli basketbolcu NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu olarak da tarihe geçti. (Ajansspor)