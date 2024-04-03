Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş Avrupa Kupası'na veda etti! Temsilcimiz serinin son maçını kaybetti
Giriş Tarihi: 3.4.2024 23:04 Son Güncelleme: 3.4.2024 23:04

Beşiktaş Avrupa Kupası'na veda etti! Temsilcimiz serinin son maçını kaybetti

Beşiktaş Avrupa Kupası’na veda etti! Temsilcimiz serinin son maçını kaybetti

BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü maçında Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımına deplasmanda 89-63 yenilen Beşiktaş Emlakjet, seriyi 2-1 kaybederek elendi.

Ekinox Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 23-21 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 44-41 üstünlükle girdi.

Siyah-beyazlılar, ikinci devrede de skora ortak olmayı başaramadı. Üçüncü periyodu 65-59 önde tamamlayan Fransa ekibi, son çeyrekte 4 sayı üretebilen Beşiktaş Emlakjet karşısında mücadeleyi 26 sayı farkla 89-63 kazandı.

İlk karşılaşmada 86-74 galip gelen Mincidelice JL Bourg, ikinci maçta Beşiktaş Emlakjet'e 82-71 yenildi. Üçüncü mücadeleyi ise 89-63'lük skorla kazanan Fransa temsilcisi, seriyi 2-1 kazanarak finale kaldı.

Mincidelice JL Bourg, finalde bir diğer Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşılaşacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Avrupa Kupası'na veda etti! Temsilcimiz serinin son maçını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA