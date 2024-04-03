NBA’de sakatlıktan dönen Embiid, Sixers’ı galibiyete taşıdı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Sakatlıktan dönen all-star yıldızı Joel Embiid'in 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçı kazanan Sixers, bu sezon 41. galibiyetini aldı. Sixers'ta Kelly Oubre Jr. 25 sayı, 6 ribaunt; Tobias Harris 18 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve Paul Reed 12 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi. Thunder'da Chet Holmgren 22 sayı, 7 ribaunt; Aaron Wiggins 15 sayı, 4 ribaunt; Luguentz Dort 15 sayı, 8 ribaunt; Isaiah Joe ise 14 sayı, 7 asistle mücadele etti.