ABD’nin Paris Olimpiyatları kadrosu belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kadrosunu açıkladı. LeBron James başta olmak üzere kadroda NBA yıldızları yer aldı.

LEBRON JAMES, CURRY'Yİ İKNA ETTİ

LeBron James'in bizzat ikna ettiği Stephen Curry de Paris'te olacak. Kafileye katılacak son ismin ise Kawhi Leonard olması bekleniyor.

Steve Kerr yönetimindeki ABD Erkek Basketbol Milli Takımı, Paris'te üst üste 5. olimpiyat altını için mücadele edecek.

ABD'nin Olimpiyat Kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum, Joel Embiid, Devin Booker, Anthony Davis, Bam Adebayo, Jrue Holiday, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton.