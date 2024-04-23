NBA play-off’larında Nuggets, Lakers’ı yenerek seriyi 2-0 yaptı

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı ikinci basamakta tamamlayan Nuggets, play-in oynayarak 7. sırayı alan Lakers'a karşı çıktığı serinin ikinci maçında 20 sayı üreten Jamal Murray'nin son saniye basketiyle galibiyete ulaştı.

Ev sahibi Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 20 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı, Michael Porter Jr ise 22 sayı, 9 ribaunt üretti. Lakers'ta Anthony Davis 32 sayı, 11 ribaunt ve LeBron James 26 sayı, 12 asistle mücadele etti.