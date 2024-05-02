Son tango Paris’te

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund ile Paris Saint- Germain, Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaştı.yıldızlar topluluğu PSG'yi de 1-0 yenerek rövanş için avantajı cebine koydu. Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada sarısiyahlılar 36. dakikada golü buldu. Schlotterbeck'in akıl dolu pasında savunmanın arkasına sarkan Füllkrug, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol alt köşeyi görüp Dortmund'u 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya konuk takım fırtına gibi başladı.56'da ise Fabian Ruiz'in altıpastan kafa vuruşu dışarı gitti. Fransızların akınlarını hasarsız atlatan sarı-siyahlılar, yine Füllkrug ile gole çok yaklaştı ancak tecrübeli forvet, topu dışarı attı.52 kez topla buluşan Mbappe, Dortmund'un kalesine sadece bir isabetli şut atabildi, bir topu ise direkten döndü. 25 yaşındaki Fransız yıldız bu sezon Devler Ligi'nde 8 gole imzasını koydu.