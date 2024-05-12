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Giriş Tarihi: 12.5.2024 11:34 Son Güncelleme: 12.5.2024 11:38

NBA ekibi Phoenix Suns'ta Mike Budenholzer dönemi

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NBA ekibi Phoenix Suns’ta Mike Budenholzer dönemi

NBA ekibi Phoenix Suns'ta başantrenörlüğe Mike Budenholzer getirildi.

Suns'tan yapılan açıklamada, Frank Vogel'dan boşalan başantrenörlük görevi için Budenholzer ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. ABD basınında yer alan haberlerde, Budenholzer'ın 5 yıllık anlaşma karşılığında 50 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Kariyerinde Atlanta Hawks (2013-2018) ve Milwaukee Bucks'ı (2018-2023) çalıştıran 54 yaşındaki ABD'li antrenör, 2021'de Bucks ile NBA şampiyonluğu yaşadı. Budenholzer, 2015 ve 2019'da ise NBA'de yılın antrenörü seçildi.

Kadrosunda Kevin Durant, Devin Booker ve Bradley Beal gibi all-star oyuncuları bulunduran Suns, normal sezonu 49 galibiyet, 33 mağlubiyetle Batı Konferansı 6'ncısı olarak tamamladı. Tarihinde NBA şampiyonluğu bulunmayan Suns, Minnesota Timberwolves ile eşleştiği play-off ilk tur serisini 4-0 kaybederek elendi.

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NBA ekibi Phoenix Suns'ta Mike Budenholzer dönemi
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