NBA ekibi Phoenix Suns’ta Mike Budenholzer dönemi

Suns'tan yapılan açıklamada, Frank Vogel'dan boşalan başantrenörlük görevi için Budenholzer ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. ABD basınında yer alan haberlerde, Budenholzer'ın 5 yıllık anlaşma karşılığında 50 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Kariyerinde Atlanta Hawks (2013-2018) ve Milwaukee Bucks'ı (2018-2023) çalıştıran 54 yaşındaki ABD'li antrenör, 2021'de Bucks ile NBA şampiyonluğu yaşadı. Budenholzer, 2015 ve 2019'da ise NBA'de yılın antrenörü seçildi.

Kadrosunda Kevin Durant, Devin Booker ve Bradley Beal gibi all-star oyuncuları bulunduran Suns, normal sezonu 49 galibiyet, 33 mağlubiyetle Batı Konferansı 6'ncısı olarak tamamladı. Tarihinde NBA şampiyonluğu bulunmayan Suns, Minnesota Timberwolves ile eşleştiği play-off ilk tur serisini 4-0 kaybederek elendi.