Sevgi Uzun, kariyerine WNBA’de devam edecek

WNBA ekiplerinden Dallas Wings, sezon öncesi kampına katılan Sevgi Uzun ile yoluna devam etme kararı aldı. 26 yaşındaki oyun kurucu, 2024 yazında Dallas Wings forması giyecek. Aynı zamanda Uzun, Nevriye Yılmaz'ın ardından WNBA'de boy gösteren ikinci Türk oyuncu olacak. WNBA'de 2024 sezonu 15 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

HİDAYET TÜRKOĞLU: MİLLİ OYUNCUMUZLA GURUR DUYUYORUZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu konuyla ilgili olarak, "2003'ten sonra ilk kez bir Milli oyuncumuzun WNBA'de yer alması bizi çok gururlandırıyor. Sezonu Kadınlar EuroLeague de dahil olmak üzere dört kupayla tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding ve A Milli Takım oyuncumuz Sevgi'nin başarılı performansı WNBA radarına girmesine vesile oldu. Bu durum bizleri de çok mutlu etti. Türk kadını ve Türk sporcularını Amerika'da temsil edeceği için milli oyuncumuzla gurur duyuyoruz. Sevgi ile devam eden WNBA'de yer alma süreci umarım tüm kadın basketbolcularımıza ilham olur" diye konuştu.

SEVGİ UZUN: TÜRK BASKETBOLUNU TEMSİL ETMEKTEN DOLAYI ÇOK GURURLUYUM

Türkiye'yi ve Türk basketbolunu temsil ettiği için gururlu olduğunu ifade eden Sevgi Uzun ise "Öncelikle başından beri olan sonsuz desteğiniz, inancınız ve sevginiz için çok teşekkür ediyorum. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Burada olup Türkiye'yi ve Türk Basketbolunu temsil etmekten dolayı çok gururluyum. Umarım çok güzel bir sezon geçirip sizleri gururlandırmaya devam ederim" şeklinde konuştu.

HİDAYET TÜRKOĞLU, SEVGİ UZUN'A BAŞARI DİLEDİ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, WNBA ekiplerinden Dallas Wings'te forma giyecek milli basketbolcu Sevgi Uzun'a başarı diledi. TBF'nin sitesinde açıklamalarına yer verilen Türkoğlu, "2003'ten sonra ilk kez bir milli oyuncumuzun WNBA'de yer alması bizi çok gururlandırıyor. Sezonu Avrupa Ligi de dahil olmak üzere dört kupayla tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding ve A Milli Takım oyuncumuz Sevgi'nin başarılı performansı WNBA radarına girmesine vesile oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcunun Türk kadınını ABD'de temsil etmesinden gurur duyduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Sevgi ile devam eden WNBA'de yer alma süreci umarım tüm kadın basketbolcularımıza ilham olur" ifadelerini kullandı. Sevgi Uzun ise transferiyle ilgili "Öncelikle başından beri olan sonsuz desteğiniz, inancınız ve sevginiz için çok teşekkür ediyorum. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Burada olup Türkiye'yi ve Türk basketbolunu temsil etmekten dolayı çok gururluyum. Umarım çok güzel bir sezon geçirip sizleri gururlandırmaya devam ederim" değerlendirmesinde bulundu.