Potanın kralı Fenerbahçe!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin heyecan dolu final serisinde kazanan, Fenerbahçe Beko oldu. 2-0 öne geçtiği serinin üçüncü maçını kaybeden sarı-lacivertliler, dün mutlak galibiyet parolasıyla taraftarı önünde parkeye çıktı.Kanarya, ikinci periyotta farkı bir ara 20'ye kadar yükseltti. Ancak Efes, Beaubois'nın üst üste sayılarının ardından Willis ve Bryant ile karşılık verdi, soyunma odasına 36-33'lük F.Bahçe'nin avantajıyla gidildi. Üçüncü çeyrek kıran kıranaydı. Efes gaza basıp 52-51 öne geçti ve son çeyrekte de kıyasıya rekabet yaşandı.Uzatma bölümünde de Hayes-Davis üç sayılık basketleriyle sazı eline aldı. F.Bahçe sahadan 80-72 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, hem oyuncu hem de başantrenör olarak sarı-lacivertli takımla Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi şampiyonlukları yaşadı. 2011'de oyuncu olarak F.Bahçe forması giyen Litvanyalı, o yıl Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etmişti