Efes’ten muhteşem dönüş

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, 15 sayı geriye düştüğü maçta Olympiakos'u 91-89 devirmeyi başardı.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde kapalı gişe oynanan müsabakanın ilk çeyreğini, temsilcimiz 23-11 geridi kapattı. Oyunda ritmini bir türlü yakalayamayan lacivert- beyazlılar, soyunma odasına ise 44-41 yenik gitti. Yunan ekibi, son çeyreğe de 70-65 önde girdi. Seyircisinin de desteğiyle toparlanan Anadolu Efes, Bryant'ın dış atışlarıyla 37. dakikada ilk kez skoru lehine çevirdi: 85-82.
Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Lacivert-beyazlılar, son saniyelerde Larkin ve Bryant'ın kazandırdığı kritik basketlerle salondan 91-89 galip ayrıldı. Shane Larkin 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, galibiyette başrolü oynadı.
Thompson ise 13 sayı ile mücadele etti. Olympiakos'tan Fournier da 20 sayı kaydetti.