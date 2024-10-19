Efes’ten muhteşem dönüş

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes,Basketbol Gelişim Merkezi'nde kapalı gişe oynanan müsabakanın ilk çeyreğini, temsilcimiz 23-11 geridi kapattı. Oyunda ritmini bir türlü yakalayamayan lacivert- beyazlılar, soyunma odasına ise 44-41 yenik gitti. Yunan ekibi, son çeyreğe de 70-65 önde girdi.Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Lacivert-beyazlılar, son saniyelerdeThompson ise 13 sayı ile mücadele etti. Olympiakos'tan Fournier da 20 sayı kaydetti.