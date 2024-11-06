Potanın yıldızları Avrupa şampiyonu

yıl 10'uncu kuruluş yılını kutlayan ve Şirketler Arası Basketbol Ligi (CBL) İstanbul ile CBL Türkiye Şampiyonu olan Yıldız Holding Basketbol Takımı, Türkiye'deki başarısını yurt dışına da taşıdı.Yıldız Holding, turnuvanın final maçında Ankara temsilcisi TUSAŞ ile karşılaştı. Her iki ekibin de kıyasıya mücadele ettiği müsabakanın sonrasında Yıldız Holding, Avrupa şampiyonu oldu. Organizasyonu grup maçları da dahil namağlup tamamlayan Yıldız Holding Basketbol Takımı'nda final maçının en değerli oyuncusu Yasin Canberk Uzunkaya oldu. Sinan Mete Taygan turnuvanın 'Sayı Kralı', Abdurrahman Aksu turnuvanın 'Asist Kralı' ve 'En Değerli Oyuncusu (MVP)' ödülünü aldı. Yıldız Holding Başantrenörü Serkan Aslıyüce ise turnuvanın 'En İyi Antrenörü' seçildi.