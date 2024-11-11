Bursaspor, Bahçeşehir Koleji’ni rahat yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni geriden gelip 92-80 devirdi. İlk devreyi 43-39 dezavantajla kapatan yeşil-beyazlılar, 3. periyotta gösterdiği kıpırdanmanın karşılığını 26-23'lük (toplamda 65-66) skorla aldı. Son çeyrekte savunmada zafiyet vermeyen ve çizgi dışından başarılı bir grafikle oynayan Bursa, çeyreği 27-14 üstün bitirip maçı da 12 sayı farkla kazandı.
Mutaf 24, Michineau 23 ve Brown 21 sayıyla zaferin mimarları oldu. Diğer sonuçlar:
Mersin-Anadolu Efes: 76-94, Manisa-F.Bahçe Beko: 82-90.