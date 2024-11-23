12 Dev Adam ezdi geçti!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan'ı 26 sayı farkla 92-66 yendi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleye taraftarının büyük desteğiyle iyi başlayan 12 Dev Adam, ilk periyodu 27-20, devreyi ise 43-37 üstün kapattı.
İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken Cedi Osman ve Şehmus Hazer oyuna ağırlığını koydu.
Rakibi sahadan silen Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı 92-66 kazandı. B Grubu'na deplasmanda İtalya mağlubiyetiyle başlayan Türkiye, İzlanda'nın ardından Macaristan'ı da devirip üst üste 2. galibiyetini aldı. Şehmus 25 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle geceye damga vurdu.
Cedi Osman 21, Ercan Osmani 17 sayı ile mücadele etti. 25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda yine Macaristan ile karşılaşacak olan milliler, kazanması halinde 2025 EuroBasket biletini alacak.
MİLLİ FORMAYI GİYMEK ONURDUR
12 DEV ADAM'IN başantrenörü Ergin Ataman, Macaristan galibiyetinin ardından önemli mesajlar verdi. Ataman, "Kadromuza kendi takımlarında iyi oynayan ve ilerisi için ümit vadeden oyuncuları davet ettik. Burası Milli Takım, tüm kulüplerimizin Milli Takım'ı desteklediklerini biliyorum. Dolayısıyla oyuncu gönderen kulüplerimize teşekkür ediyorum. Milli formayı giymek onurdur, her şeyin üzerindedir. Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Zaten bunun için buradayım. Hedefimiz, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak" dedi.