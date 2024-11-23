12 Dev Adam ezdi geçti!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan'ı 26 sayı farkla 92-66 yendi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleye taraftarının büyük desteğiyle iyi başlayanİkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarkenRakibi sahadan silen Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı 92-66 kazandı. B Grubu'na deplasmanda İtalya mağlubiyetiyle başlayan Türkiye, İzlanda'nın ardından Macaristan'ı da devirip üst üste 2. galibiyetini aldı.Cedi Osman 21, Ercan Osmani 17 sayı ile mücadele etti.12 DEV ADAM'IN başantrenörü Ergin Ataman, Macaristan galibiyetinin ardından önemli mesajlar verdi. Ataman, "Kadromuza kendi takımlarında iyi oynayan ve ilerisi için ümit vadeden oyuncuları davet ettik. Burası Milli Takım, tüm kulüplerimizin Milli Takım'ı desteklediklerini biliyorum. Dolayısıyla oyuncu gönderen kulüplerimize teşekkür ediyorum. Milli formayı giymek onurdur, her şeyin üzerindedir. Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Zaten bunun için buradayım. Hedefimiz, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak" dedi.