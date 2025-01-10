Sivassporlu futbolcu Jan Bieganski’nin acı kaybı!

Trendyol Süper Lig kulübü Sivasspor acı bir haberle sarsıldı. 2024'ün yaz transfer döneminde Lechia Gdansk takımından transfer edilen Jan Bieganski'nin ağabeyinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Jan Bieganski'nin abisi Aleksander Bieganski'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Jan Bieganski'nin acısını yürekten paylaşıyor, başta Bieganski ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

4 YIL ÖNCE KARDEŞİNİ DE KAYBETMİŞ...

Jan Bieganski ise acı haberi Instagram'dan şu sözlerle duyurdu: "4 yıl önce kardeşimiz David öldü ve o zaman bile hayata yön veren en büyük kardeşimiz olmadan nasıl yaşayacağımızı bilmiyorduk... Bu gece ikinci büyük kardeşim Olek öldü ve ailemizin kalbinde kimsenin dolduramayacağı bir boşluk bıraktı. Tanrı yine de bana bir kız kardeş verdi, şimdi tek kişi olarak ona bir hazine gibi bakacağım. Bize yukarıdan göz kulak ol ve bizi kötülüklerden koru. Onlara ebedi huzur ver, Tanrım ve sonsuza dek üzerlerinde ışık parlasın. Amin."