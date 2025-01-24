Fenerbahçe Beko, Yunanistan’dan zaferle dönüyor!

EuroLeague 23'üncü hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, Barış ve Dostluk Salonu'nda karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 21-17 geride kapatan Fenerbahçe Beko toparlanarak ilk yarıyı 43-40 önde kapattı. 3'üncü periyodu da kontrollü oynayarak 10 sayı önde kapatan sarı-lacivertliler güçlü rakibini kendi evinde 87-77 yenmeyi başardı.

GUDURIC VE FOURNIER EN SKORER OLDULAR

Ev sahibi ekipten Fournier ve Fenerbahçe'den Guduric 21'er sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.

FENERBAHÇE 15 GALİBİYETE ULAŞTI

Bu sonucun ardından bir maç eksiği bulanan Sarı-lacivertliler EuroLeague oynadığı 22 maçta 15 galibiyet ve 7 mağlubiyetle, 23 maçta 16 galibiyet ve 7 mağlubiyetle lider durumda bulunan Olympiakos'un hemen arkasında 2'nci sırada bulunuyor.

SALON: Barış ve Dostluk Salonu

OLYMPIAKOS: Fournier 21, Williams-Goss 9, Vezenkov 19, Papanikolaou 5, Fall 7, Milutinov 7, Peters 6, Mitrou-Long , Vildoza 3, Dorsey,

FENERBAHÇE BEKO: Nigel Hayes 14, Sertaç Şanlı 11, Guduric 21, Zagars 6, Colson, Tarık Biberovic 11, Hall 6, McCollum 12, Melli 4, Birch 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-17

DEVRE: 40-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-69