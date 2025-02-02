NBA’de dev takas gerçekleşti! Doncic, Lakers’a Davis, Dallas’a

Takas sonucunda Lakers; Luka Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris'i kadrosuna kattı. Dallas ise Anthony Davis, Max Christie ve 2029 Los Angeles Lakers'ın ilk tur draft hakkı aldı. Utah da Jalen Hood-Schifino ile 2025 yılı için iki ikinci tur draft hakkı elde etti.

NBA'de bu sezon Luka Doncic, 28.1 sayı, 8.3 ribaund ve 7.8 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Anthony Davis ise 25.7 sayı, 11.9 ribaund ve 3.4 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Tarihin en büyük basketbolcularından biri olarak gösterilen Lebron James ile Luka Doncic'in ortaklığı ise merak konusu haline geldi.