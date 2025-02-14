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Giriş Tarihi: 14.2.2025 22:20 Son Güncelleme: 14.2.2025 22:37

Son dakika haberi: Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisinde olay!

Basketbol ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko-Galatasaray karşılaşmasında sahaya atılan yabancı maddeler üzerine yapılan 3'üncü anons sonrası Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti. Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkarılması sonrası maç, kaldığı yerden devam etti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisinde olay!

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, finale yükselecek ekip olmak adına karşı karşıya geldiler.

Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 22-16, devreyi 42-35 önde kapattı. Sarı lacivertliler oyun üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdürdü ve son periyoda 64-46 önde girdi.

Son çeyreğin ikinci dakikasında sahaya atılan yabancı maddeler üzerine yapılan 3'üncü anons sonrası Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.

Hakemler, derbide 3. anonsu yaptırdı. Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkarılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisinde olay!
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