Fenerbahçe derbi öncesi moral depoladı!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

Sarı-lacivertli ekip, 21 ile 71'inci dakikada En Nesyri ve 52'nci dakikada Oğuz Aydın'ın kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. 3 puanını hanesinde yazdırarak 57 puana yükselen Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile olan puan farkını 3'e düşürdü.

FENERBAHÇE'NİN GALİBİYET SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Sarı-lacivertli ekibin, ligdeki galibiyet serisi 7 maça çıktı. Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe daha sonra oynadığı Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 3 puanı kazanan taraf oldu.

EN NESYRI FORMA GİYDİĞİ SON 8 LİG MAÇINDA 12 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri, Kasımpaşa maçında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki forma giydiği son 8 maçta 12 gol atan En Nesyri, gol sayını 15 yaptı. 27 yaşındaki Faslı golcünün 3 tane de asist katkısı bulunuyor. Öte yandan En Nesyri, son 8 lig maçında sadece Konyaspor'a gol atamadı.

OĞUZ AYDIN, 5'İNCİ GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki futbolcusu Oğuz Aydın, Kasımpaşa karşısında takımının 2. golünü attı. Bu maçta sol kanat bek olarak görev alan Oğuz, ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı. Öte yandan 24 yaşındaki futbolcu, 75. dakikada yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Fenerbahçe, Süper Ligin 25. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde oynanacak olan derbi mücadelesi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.