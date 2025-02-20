Haber turu

Fenerbahçe Opet Dörtlü Final kapısını araladı

F.Bahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague çeyrek final ilk maçında İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu deplasmanda 86-80 mağlup etti. Emma Meesseman 27, Gabby Willams 20, Sevgi Uzun da 15 sayı kaydetti. Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda 26 Şubat Çarşamba günü oynanacak rövanşın ardından skor toplamında üstün olan takım, adını bu yıl İspanya'nın Zaragoza şehrinde düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak.

EuroBasket 2025'te Periler ikinci torbada

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer alacağı torbalar belli oldu. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi'nde 8 Mart Cumartesi günü yapılacak kura çekiminde Türkiye; Almanya, İtalya ve Çekya ile birlikte kuraya 2. torbadan katılacak. Şampiyona, 18-29 Haziran tarihlerinde Almanya, Çekya, Yunanistan ve İtalya'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek. İşte torbalar: 1. Torba: Fransa, İspanya, Belçika, Sırbistan 2. Torba: Türkiye, Almanya, İtalya, Çekya 3. Torba: Karadağ, B.Britanya, Yunanistan, Slovenya 4. Torba: İsveç, Portekiz, Litvanya, İsviçre.

Emir Karaca'nın adı 2. Amatör Lig'e verildi

Teknik direktör Hakan Karaca'nın Serebral Palsi hastası 15 yaşındaki oğlu Emir Karaca, evde nöbet geçirdikten sonra iki kez duran kalbi çalıştırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Emir'in adını yaşatmak için 2025-26 sezonunda Isparta 2. Amatör Futbol Ligi'nin adını 'Emir Karaca 2. Amatör Ligi' olarak değiştirdi. Takımlarında yaşadığı şampiyonlukları oğluna adayan ve önceki gün 3. Lig'de mücadele eden Alanya 1221 ile anlaşan teknik direktör baba Hakan Karaca, "Federasyonun kararı bizi onurlandırdı, gururlandırdı. 15 yıl boyunca yavrumuza şeker gibi baktık ama tutunamadı" dedi.

ERDOĞAN YAPIK / SABAH