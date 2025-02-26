Alperen Şengün, Houston - Milwaukee maçında ’double-double yaptı

LeBron James yeni takım arkadaşı Luka Doncic'in performansını överek, "Ne yapmak istediğine çok odaklanmıştı. Ne yapmak istediğine ve oyun planını bireysel olarak nasıl uygulamak istediğine kilitlenmiş durumdaydı," dedi.

Dallas'ın yıldızı Kyrie Irving ise maçta 35 sayısı kaydetti.