Unicaja - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) heyecanı!

Grupta 2 galibiyeti ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray'ın basketbol maçı için ekran başında yerler alınıyor. BCL kupası için mücadele eden takımlar çeyrek final bileti almak istiyor. Temsilcimiz grubunda Unicaja, Manisa Basket Divissa ve Rytas Vilnius ile mücadele ediyor. Peki; Unicaja - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?