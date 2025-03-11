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Giriş Tarihi: 11.3.2025 11:01

Unicaja - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) heyecanı!

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) son 16 turu heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta evinde ağırladığı Unicaja Malaga'yı 86-84 yenen Galatasaray Basketbol Takımı J grubunda iddialı ilerleyişini sürdürüyor. Son şampiyonun evine konuk olacak sarı kırmızılılar üst üste alacakları 3. galibiyeti bekliyor. Peki; Unicaja - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgisi...

Unicaja - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Şampiyonlar Ligi BCL heyecanı!

Grupta 2 galibiyeti ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray'ın basketbol maçı için ekran başında yerler alınıyor. BCL kupası için mücadele eden takımlar çeyrek final bileti almak istiyor. Temsilcimiz grubunda Unicaja, Manisa Basket Divissa ve Rytas Vilnius ile mücadele ediyor. Peki; Unicaja - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNİCAJA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu 4. karşılaşması Unicaja - Galatasaray maçı 11 Mart bugün oynanacak.

Potada heyecan dolu karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

UNİCAJA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatsaray'ın basketbol maçı Tivibu Spor ekranlarından takip edilecek.

BUGÜNKÜ BCL SON 16 TURU MAÇLARI

20.00 Petkim Spor – Manresa

20.30 AEK – Würzburg

22.00 Nanterre – Nymburk

22.30 Unicaja – Galatasaray

GALATASARAY PUAN DURUMU

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Unicaja - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) heyecanı!
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