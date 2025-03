Ülkem için başaracağım

Parkede topuklu ayakkabılarıyla ses getiren Türk koç Selen Erdem, Yunanistan macerasında yepyeni bir sayfa açtı. Kasım 2024'te PAS Giannina'nın başantrenörü olarak Komşu'da göreve başlayan Erdem, 3.5 ayın ardından Panathinaikos'un başına geçti. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın koçluğunu yapan Ergin Ataman'dan sonra Yunan ekibindeki ikinci Türk olan 37 yaşındaki antrenör, Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı'nın ilk yabancı koçu oldu. Selen Erdem, ayağının tozuyla çıktığı play-off çeyrek finalinin ilk maçında Amyntas'a 66-67 yenilirken, bugün 19.00'da 2. sınavını verecek. Kazanıp, seriyi üçüncü karşılaşmaya taşımak isteyen Türk koç, transferini ve hedeflerini SABAH Spor'a anlattı.

Koç, 3.5 ay gibi kısa bir sürede Yunanistan'ı nasıl fethettiniz?

Ben işime odaklanan, disiplinli biriyim. Nerede olursam olayım, çalışarak ve mücadele ederek başarıyı yakalamaya inanırım. Bulunduğum her yeri aile gibi yönetmeye çalıştığım için takım içinde büyük sevgi bağı vardı. Bu da başarımızdaki en önemli unsur oldu. Oyuncularıma güven verdim, takım ruhunu oluşturduk ve sahada her şeyimizi ortaya koyduk. Başarı da sonucu oldu. Yunanistan Kupası'nda final oynamak gelinen noktada etkili oldu.

Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı'nın ilk yabancı koçu oldunuz. Nasıl tepkiler aldınız?

Bu benim için büyük bir onur. Panathinaikos gibi köklü bir kulübün tarihinde bir ilki gerçekleştirmek gurur verici. Ergin Ataman gibi büyük bir koçun burada olması da benim için motivasyon. Onun gibi bir koçla aynı kulübün çatısı altında olmak heyecan verici. Taraftarlardan çok güzel tepkiler aldım. Bu da beni daha fazla çalışmaya teşvik ediyor.

Anlaşma yapıp ertesi gün maça çıktınız. Panathinaikos ile nasıl bir süreçtesiniz?

Disiplinli, takım ruhu ve mücadeleci, savaşçı bir oyun anlayışıyla yola çıkacağız. Hedefim; Panathinaikos'u en üst seviyede tutmak ve play-off sonunda şampiyon olmak. Zamanımız kısıtlı, point guardımız (oyun kurucu) ciddi bir sakatlık sürecinde ama her şeye rağmen elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Benden bekleneni başarmak istiyorum. Hem kendim, hem ülkem hem de bana güvenen Panathinaikos için.



ERGİN HOCA İLHAM VERİYOR



PAS Giannina'yı çalıştırdığınız günlerde, Panathinaikos ve A Milli Takım'ın koçu Ergin Ataman ile buluşmuştunuz. Bunun transfere etkisi var mı?

ERGİN Hoca ile sohbetimiz çok keyifliydi. Kendisi tecrübeleriyle her zaman ilham veren bir isim. Burada bir Türk koç olarak onun varlığı elbette benim için ayrı bir değer taşıyor. Özellikle PAS Giannina ile Yunan Kupası'nda final oynama başarısının ardından taraftarlarımızdan oldukça yoğun mesajlar alıyordum. Bir gün buraya koç olacağımı biliyordum.



FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMEDİM



PAS Giannina bu ayrılığı nasıl karşıladı?

Orada harika bir dönem geçirdim. Müthiş istekli bir oyuncu grubuyla çalıştım. İsteyince neler yapabileceğimizi Yunan halkına gösterdik. Ancak profesyonel dünyada bu tür ayrılıklar normal. Onlar da Panathinaikos gibi büyük bir fırsatı değerlendirmemi anlayışla karşıladı.



GELECEK SEZON ADINA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Dişi Fatih Terim olarak anılıyorsunuz. Fatih Terim de kısa bir süre önce Panathinaikos'u çalıştırmıştı. Sizi de İtalya'da görür müyüz?

ŞU an sadece Panathinaikos'a odaklandım. Benim için önemli olan şu an burada başarılı olmak ve takımı en iyi noktaya taşımak. Gelecek ne gösterir bilinmez, ama şu an tek hedefim burası. Önce play-offları oynayacağız. Gelecek sene için görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii ki de amacım, burada uzun süre kalıp şampiyonluklar yaşamak ve kupalar kaldırmak olacak.