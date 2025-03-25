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Giriş Tarihi: 25.3.2025 23:27 Son Güncelleme: 25.3.2025 23:27

Son dakika haberi: Fenerbahçe Beko nefes kesen maçı son topta kazandı! Play-off biletini cebine koydu...

Son dakika haberi: THY Euroleague'in 31. haftasında 2.sırada bulunan temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Fransız ekibi Paris Basketbol'u konuk etti. Nefes kesen maçı sarı-lacivertliler son topta kazanmayı başardı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Beko nefes kesen maçı son topta kazandı! Play-off biletini cebine koydu...

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 31'inci hafta karşılaşmasında Paris Basketbol ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmada geriden gelerek rakibini son saniyede 101-100'lük skorla yendi.

Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol karşısında ilk periyotta savunmada zor anlar yaşadı. İlk periyotta rakibine birçok fırsat tanıyan sarı-lacivertliler, bu bölümü 24-17 geride kapattı.

İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olmaya çalışan Fenerbahçe, tempoyu artırarak farkı kapatmaya çalıştı. Ancak Paris Basketbol'a savunmada istediği direnci gösteremeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 51-44'lük skorla gitti.

3. ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Fenerbahçe üçüncü çeyrekte rakibinin yüksek temposuna karşılık vermekte zorlandı: 84-71

Mücadelenin sonunda çekişme artarken Fenerbahçe Beko rakibini son saniye gelen üçlük atışı ile mağlup etti: 101-100

PLAY-OFF BİLETİNİ KAPTI

Fenerbahçe ilk 6 sırayı garantileyerek adını doğrudan Play-Off'a yazdırdı.

Sarı-lacivertlerde en çok sayı alan oyuncu 25 sayıyla Guduric olurken, Paris Basketbol'da ise en skorer isim 19 sayıyla Hifi oldu.

FENERBAHÇE BEKO RETRO FORMASI İLE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Beko, Ülker Spor Salonu'nda Paris ile oynadığı EuroLeague maçına yeni tasarlanan Retro forması ile çıktı.

PARİS BASKETBOL MAÇINA ÖZEL KOREOGRAFİ HAZIRLADI

Sarı-lacivertliler, Paris Basketbol maçı öncesinde Hababam Sınıfı fon müziği eşliğinde taraftarına özel koreografi sundu.

OYUN KISA SÜRELİĞİNE DURDU

Tribünlerden gelen tepkilerin ardından maçın hakemi bazı taraftarların salondan çıkmasını istedi. Oyun kısa süreli durdu ardından kaldığı yerden devam etti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Beko nefes kesen maçı son topta kazandı! Play-off biletini cebine koydu...
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