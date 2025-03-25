Son dakika haberi: Fenerbahçe Beko nefes kesen maçı son topta kazandı! Play-off biletini cebine koydu...

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 31'inci hafta karşılaşmasında Paris Basketbol ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmada geriden gelerek rakibini son saniyede 101-100'lük skorla yendi.
Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol karşısında ilk periyotta savunmada zor anlar yaşadı. İlk periyotta rakibine birçok fırsat tanıyan sarı-lacivertliler, bu bölümü 24-17 geride kapattı.
3. ÇEYREKTE FARK AÇILDI
Fenerbahçe üçüncü çeyrekte rakibinin yüksek temposuna karşılık vermekte zorlandı: 84-71
Mücadelenin sonunda çekişme artarken Fenerbahçe Beko rakibini son saniye gelen üçlük atışı ile mağlup etti: 101-100
PLAY-OFF BİLETİNİ KAPTI
Fenerbahçe ilk 6 sırayı garantileyerek adını doğrudan Play-Off'a yazdırdı.
Sarı-lacivertlerde en çok sayı alan oyuncu 25 sayıyla Guduric olurken, Paris Basketbol'da ise en skorer isim 19 sayıyla Hifi oldu.
FENERBAHÇE BEKO RETRO FORMASI İLE SAHAYA ÇIKTI
Fenerbahçe Beko, Ülker Spor Salonu'nda Paris ile oynadığı EuroLeague maçına yeni tasarlanan Retro forması ile çıktı.
PARİS BASKETBOL MAÇINA ÖZEL KOREOGRAFİ HAZIRLADI
Sarı-lacivertliler, Paris Basketbol maçı öncesinde Hababam Sınıfı fon müziği eşliğinde taraftarına özel koreografi sundu.