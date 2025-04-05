Efes yine kazandı play-off’a 1 kaldı

THY EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız'ı 88-88 biten ve uzatmalara giden maç sonunda 97-96 mağlup ederek üst üste 7. zaferini elde etti.
Elijah Bryant 17 sayı, 8 ribaund ile oynarken Vincent Poirier 14, Dozier 13, Ercan Osmani 11, Beaubois ve Rolands Smits de 10'ar sayıyla çift haneye ulaştı. Bitime 1 müsabaka kala 5. sıraya yükselen lacivert-beyazlılar, playoff yolunda önemli bir avantaj elde etti.
Efes, son maçını 11 Nisan Cuma günü Litvanya ekibi Zalgiris ile oynayacak.