Efes yine kazandı play-off’a 1 kaldı

THY EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız'ı 88-88 biten ve uzatmalara giden maç sonunda 97-96 mağlup ederekElijah Bryant 17 sayı, 8 ribaund ile oynarken Vincent Poirier 14, Dozier 13, Ercan Osmani 11, Beaubois ve Rolands Smits de 10'ar sayıyla çift haneye ulaştı.Efes, son maçını 11 Nisan Cuma günü Litvanya ekibi Zalgiris ile oynayacak.