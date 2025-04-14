Kanarya potada madalya ile bitirdi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in üçüncülük maçındaSert savunma ile maça başlayan sarı-lacivertliler ilk periyodu 12-8 ile geçerken ikinci çeyrekte hücumda etkisini gösterip soyunma odasına 29-25 önde gitti. Çekişmenin bir an olsun bitmediği üçüncü çeyrekte 43-42 ile final periyoduna önde giren taraf F.Bahçe oldu ve etkili oyununu sürdürüp maçı da 59-49 önde tamamladı.