Şampiyon tura çıkıyor

THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ve Monaco'yu devirerek 2017'den sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko dün yurda döndü. Abu Dabi'den 4.5 saatlik yolcuğun ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen takım, burada kendisini bekleyen taraftarlarla kutlamanın ufak bir provasını yaptı. Büyük buluşma bugün gerçekleşecek. 17.00'de Ülker Salonu'ndan üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'nden Göztepe Parkı'na ulaşacak. Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, taraftara çağrı yapıp, "Caddeyi yıkacağız, herkesi bekliyoruz. Takımımla ve taraftarımızla gurur duyuyorum. Doktorundan, malzemecisine kadar herkes bu kupa için çok emek verdi. Şimdi önümüzde Türkiye Ligi kupası var. Bu camia bütün kupaları hak ediyor" dedi.

İSTANBUL'DA KRALLAR GİBİ KARŞILANDILAR

Fenerbahçe Beko'nun şampiyon ekibi dün İstanbul'a döndü. Başantrenör Sarunas Jasikevicius taraftarlardan büyük ilgi gördü. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, Litvanyalı hocaya çiçek takdim etti. Oyuncular da sevgi gösterilerine tezahüratlarla karşılık verdi.

FUTBOL DIŞINDA HER BRANŞTA VAR

FENERBAHÇE, erkek basketbolunda EuroLeague'de 7 kez Final Four, 4 defa final, 2 kez şampiyonluk gördü.

KADIN basketbolunda EuroLeague'de 11 Final Four, 4 final, 2 şampiyonluk, 2 FIBA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

KADIN voleybolunda 1 CEV Kupası, 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 7 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 5 Kupa Volley, 5 Spor Toto şampiyonluğu aldı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda 27 sporcu göndererek dünyadaki en fazla sporcu yollayan kulüp oldu. 2 de gümüş madalya kazanıldı.